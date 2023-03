Special Olympics - Das Heimspiel ihres Lebens

Sa 18.03.23 | 21:21 Uhr

Special Olympics World Games Berlin 2023 Video: rbb UM6 | 18.03.2023 | Torsten Michels | Bild: Special Olympics World Games Berlin 2023

In drei Monaten füllt sich Berlin mit rund 7.000 Sportlerinnen und Sportlern aus der ganzen Welt. Bevor die Hauptstadt zum Schauplatz der Special Olympics World Games wird, bereiten sich die heimischen Teams aufs Großereignis vor.



Bald wird es ernst für die Berliner Werkstattmannschaft. Mit einem ersten Trainingslager steigen die Fußballer in die finale Phase vor den Special Olympics World Games ein, die im Juni 2023 erstmals in Berlin stattfinden. Die Spiele sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Seit 20 Jahren trainiert Michael Kürten die Fußballer der Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung (BWB). Die aktuelle Auswahl hat im vergangenen Jahr die nationalen Spiele der Special Olympics gewonnen. Für die Weltspiele wurde die ganze Mannschaft nominiert und nicht etwa Spieler aus unterschiedlichen Vereinen. Das Team kennt sich schon lange: "Ich habe manche Spieler schon als kleine Piepen in den Schulen gesehen", so Trainer Michael Kürten. Die meisten sind über Förderschulen in die Werkstattmannschaft gekommen. Ein paar von ihnen spielen auch in der Landesliga. Im Training geht Kürten individuell auf seine Fußballer ein: "Es gibt Spieler, die begreifen sofort, manchen muss ich es einfach vormachen. Das ist noch wichtiger als bei normalen Jugendspielern. Ich muss Laufwege zeigen und dann funktioniert’s irgendwann." Zu den Einheiten gehören auch viele koordinative Übungen. Die Mannschaft trainiert zwei Mal pro Woche und alle Spieler haben in der Werkstatt noch eine Fitnesseinheit.

Zuhause und doch im Hotel

Berlin wird für die Fußballer daher ein echtes Heimspiel. "Das ist ein großer Vorteil", sagt Kapitän Vincent Grüneberg, der in den BWB in der Metallverarbeitung arbeitet. "Ich sehe es als etwas ganz Besonderes an, weil wir unsere Stadt repräsentieren können." Gleichzeitig ist der Standort aber auch ungewöhnlich: "Sonst sind wir in der Welt unterwegs. Jetzt hat man so ein bisschen Druck, weil man viele kennt, und die wollen uns spielen sehen", so Mitspieler Danyel Ragnar. Beim Vorbereitungslehrgang bekommt die Mannschaft schon mal einen Vorgeschmack auf die veränderten Bedingungen. "Es ist für uns Berliner total komisch, dass wir jetzt hier in Berlin diesen Lehrgang machen und auch im Hotel sind und erleben die Stadt auch ganz anders", sagt Kürten. Auch während des Turniers sind die Fußballer mit der deutschen Delegation im Hotel untergebracht. Insgesamt sind für Deutschland 415 Sportlerinnen und Sportler in 25 Sportarten dabei. Der Fußball stellt dabei die größte Gruppe.



Aufs Treppchen kommen

Die Mannschaft von Michael Kürten hat bei den Special Olympics große Ambitionen. 2015 wurden sie im Unified-Wettbewerb, bei dem Menschen mit und ohne geistige Behinderung gemeinsam spielen, Vierte. Im Halbfinale schied die Mannschaft gegen Nigeria aus. In Berlin soll es mindestens das Treppchen sein. "Wir wollen die Ziele so hoch wie möglich setzen", so Vincent Grüneberg. Der Kapitän will davor noch an seiner Ausdauer arbeiten. Nach 15 Minuten Spielzeit beginnt er zu pumpen: "Aber auch das werden wir in den nächsten Monaten hinkriegen und dann halte ich auch 30 Minuten durch", sagt Grüneberg mit einem Lachen. Vor den Special Olympics gibt es noch mehrere Vorbereitungslehrgänge. In einem Punkt ist die Mannschaft aber jetzt schon unschlagbar: "Die Vorfreude ist ganz weit oben."



