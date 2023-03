Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam kommen trotz des zweiten Punktgewinns dem Abstieg aus der Bundesliga immer näher. In einem Nachholspiel des 14. Spieltags trennte sich der mit zwei Punkten abgeschlagene Tabellenletzte vom einen Platz besser platzierten 1. FC Köln torlos. Im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion verzeichneten die seit neun Spielen torlosen Gäste am Dienstag in einem über lange Zeit ausgeglichenen Spiel die besseren Möglichkeiten, die sie jedoch vergaben.

Bei Köln feierte die ehemalige Turbine-Spielerin Selina Cerci nach langer Verletzungspause ihr Debüt in der Kölner Startelf. Der Stürmerin rutschte in der vierten Minute eine Flanke vom Spann, die sich über Potsdams Torhüterin Anna Wellmann an den Innenpfosten senkte und anschließend von der Linie geklärt wurde.