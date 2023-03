Der FSV 63 Luckenwalde hat am Samstagnachmittag sein Heimspiel in der Regionalliga Nordost gegen den ZFC Meuselwitz mit 1:4 (1:2) verloren. Das Team von Trainer Michael Braune ging zwar bereits nach 12 Minuten duch Christian Flath in Führung, diese hielt allerdings nicht lang. Andy Trübenbach sorgte drei Minuten später für den Ausgleichstreffer (15.). Noch vor der Halbzeit war es Amer Kadric, der das Spiel drehte.