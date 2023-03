Zum Auftakt des 25. Spieltags in der Regionalliga Nordost haben die beteiligten Berliner Vereine ihre Aufgaben denkbar unterschiedlich gestaltet. So unterlag die zweite Mannschaft von Hertha BSC mit 0:1 (0:0) gegen den Tabellenführer aus Erfurt. Das Tor des Abends erzielte Osayamen Osawe in der 74. Minute.

Die VSG Altglienicke siegte hingegen beim Chemnitzer FC durch ein spätes Tor von Patrick Breitkreuz (89.) mit 1:0 (0:0). Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin kam im Heimspiel gegen Germania nicht über ein 2:2-Unentschieden (1:0) hinaus und das trotz einer 2:0-Führung durch die Treffer von Christopher Theisen (18.) und Enes Küc (57.). Zudem fielen die Gegentreffer durch Patrick Baudis (79.) und Irwin Pfeiffer (89.) denkbar spät.