Joshua Tasche aus Falkensee sprintete bei den deutschen U20-Meisterschaften, spielte in der Rugby-Nationalmannschaft - und schob bei der WM einen Viererbob an. Alles getrieben von seinem Traum von Olympia. Dem ist er nun näher denn je. Von Denis Frank

"Eigentlich hasse ich den Winter!" Für einen Sportler, der gute Karten hat, bei den nächsten Olympischen Winterspielen 2026 an den Start zu gehen, ist das eine bemerkenswerte Aussage. Doch Bob-Anschieber Joshua Tasche aus Falkensee ist alles andere als ein gewöhnlicher Sportler. Denn der 27-jährige Brandenburger hat es in gleich drei olympischen Sportarten weiter gebracht, als es sich viele erträumen könnten und feierte kürzlich seinen ersten Einsatz bei der Bob-WM - rund zwei Jahre, nachdem er zum ersten Mal überhaupt in einem Bob gesessen hatte.

In seiner Jugend spielte Joshua Tasche elf Jahre lang Fußball, aber erst in der Leichtathletik zeigte der Falkenseer sein sportliches Potenzial so richtig. Er entwickelte sich als Teenager zu einem der besten Nachwuchs-Sprinter der Region, nahm an der deutschen U20-Meisterschaften teil. Seine Chancen, es bis zu Olympia zu schaffen, hielt er aber selbst für überschaubar. Also ließ er sich von einem Freund animieren, Rugby auszuprobieren - ohne viel von dem Sport zu wissen oder gar einen einen Ball in der Hand gehabt zu haben.

Rugby war aber seit den Spielen in Rio 2016 wieder olympisch. So brachte der Traum von Olympia Tasche zum nächsten Sport. Und er überzeugte im Trikot des Berliner Rugby Clubs direkt. 2015 wurde er - keine zwölf Monate nach seinem erstem Rugby-Training - nach den deutschen Meisterschaften im olympischen 7er-Rugby zu einem Sichtungslehrgang des Nationalteams eingeladen und schaffte es in den A-Kader des Nationalteams am Olympiastützpunkt Heidelberg.