Die Eisbären Berlin halten an Cheftrainer Serge Aubin fest. Am Dienstag gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit dem 48-jährigen Kanadier – trotz der enttäuschenden Saison und der verpassten Qualifikation für die Playoffs – verlängert wurde. "Serge Aubin ist der richtige Trainer für die Eisbären. Wir sind von seinen Qualitäten felsenfest überzeugt und haben nie an ihm gezweifelt. Er hat uns zu zwei Meisterschaften geführt", ließ sich Sportdirektor Stephane Richer in einer Vereinsmitteilung zitieren. "Auch wenn die Saison für uns zu früh endete, wollen wir zusammen wieder an die gemeinsame erfolgreiche Zeit anknüpfen."