Turner Lucas Kochan aus Cottbus hat am Freitag die deutsche EM-Qualifikation in Kienbaum gewonnen. In Abwesenheit des an der Schulter verletzten Olympia-Zweiten Lukas Dauser (Unterhaching) setzte sich der 22 Jahre alte Sportsoldat aus Cottbus vor Pascal Brendel aus Wetzlar, deutscher Meister am Pauschenpferd, und dem deutschen Boden-Meister Milan Hosseini (Böckingen) durch.