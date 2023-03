Die Netzhoppers KW-Bestensee haben die Zwischenrunde der Volleyball Bundesliga mit einem souveränen Sieg beendet. Die Brandenburger gewannen am Sonntag beim TSV Haching München deutlich mit 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). Auf die Tabelle hatte das Ergebnis keinen Einfluss mehr. Die Netzhoppers standen schon vorab als Tabellensiebter fest, Haching wurde Achter.

Im Viertelfinale treffen die Netzhoppers nun auf die SVG Lüneburg. Das erste Spiel der Play-off-Serie Best of three steigt am kommenden Wochenende in der Heidestadt. Die Niedersachsen hatten sich am Samstag mit einem 3:1-Heimsieg gegen Düren den zweiten Tabellenplatz gesichert.