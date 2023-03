Zugleich stellte der Klub den Nachfolger vor: Der Brite Joel Banks wird ab kommender Saison an der Seitenlinie stehen. Der 47-Jährige ist gleichzeitig Trainer des finnischen Nationalteams. "Joel passt genau in unser Anforderungsprofil. Wir haben keine Übergangslösung, sondern einen Trainer gesucht, der weder am Anfang noch am Ende seiner Karriere steht. Mit seiner Verpflichtung bleiben wir unserer Linie treu", so Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Enard sagte, er könne "kaum in Worte fassen", wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen sei. Er liebe den Verein und könne "aus professioneller Sicht (...) wahrscheinlich bis zu meinem Karriereende bleiben". Grund für den Weggang seien persönliche Faktoren. "Meine Familie konnte in dieser Saison nicht mit mir in Berlin sein, weil meine Töchter nach und nach aus der Schule kommen. Ich habe das Gefühl, die Zeit rennt und ich will so viel wie möglich davon mit ihnen verbringen", sagte der 47-Jährige. Zudem spüre er "nach 15 Jahren durchgehender Tätigkeit als Vereinstrainer und bei Nationalmannschaften eine gewisse Müdigkeit".