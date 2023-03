Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben am Freitag beim Final-Four-Turnier im DSV-Pokal in Düsseldorf zum fünften Mal in Folge das Endspiel erreicht. Im Halbfinale siegte der Gewinner der Jahre 2019 bis 2022 gegen Blau-Weiß Bochum mit 13:6 (2:2,2:1,6:2,3:1).

Im Endspiel am Samstag (14:30 Uhr) treffen die Hauptstadt-Frauen auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Uerdingen 08, der im zweiten Halbfinale SSV Esslingen deutlich 17:1 (5:0) schlug. In der laufenden Saison hat Uerdingen die Spandauerinnen in der Bundesliga in Berlin mit 10:9 besiegt.