Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga nur mit sehr viel Mühe einen Ausrutscher im Kampf um Platz eins vermieden. Die Berliner feierten am Mittwochabend daheim vor 6.713 Zuschauern gegen die Basketball Löwen Braunschweig einen knappen 85:78 (45:45)-Sieg.

62:84 in Keltern

Bei den Gastgebern fehlten mit Tamir Blatt (Verletzung) und Jaleen Smith (Pause) gleich zwei Point Guards. Somit stand mit Maodo Lo nur noch ein echter Spielmacher im Kader. Zunächst konnte Alba das aber noch kompensieren, lag schnell 10:4 in Führung, kassierte dann aber einen 0:7-Lauf. Die Berliner zeigten sich unbeeindruckt und holten sich die Führung schnell wieder zurück. Mitte des zweiten Viertels war der Vorsprung erstmalig zweistellig (41:30). Doch dann riss der Faden gegen sehr engagierte Braunschweiger. Zu viele Ballverluste brachten die Gäste wieder zurück ins Spiel. Die trafen nun fast alle ihre Würfe und glichen so zur Halbzeit wieder aus.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Fehlerquote der Berliner zu hoch. Braunschweig agierte sehr physisch mit vielen Foulspielen und machte viel Druck auf das Berliner Aufbauspiel. Mitte des dritten Viertels lag Alba plötzlich 54:58 zurück. Aber die Berliner kämpften, holten sich in der Schlussphase die Führung zurück und zogen drei Minuten vor dem Ende wieder etwas davon (79:73). Das ließen sich die Gastgeber danach nicht mehr nehmen.

Am Sonntag geht es für Alba weiter, gegen die Rostock Seawolves (15 Uhr), bevor die Berliner am Dienstag zum Spitzenspiel nach Bonn reisen. Dort könnte im direkten Duell die Entscheidung darüber fallen, wer als Hauptrunden-Erster in die Playoffs geht.