Woran das lag? Er könne es nicht erklären, schimpfte Khedira und auch Mannschaftskapitän Christopher Trimmel zeigte sich ratlos: "Ich weiß es selbst nicht, das ist komisch." Dabei kam Unions schwache Vorstellung keineswegs überraschend: "Zum dritten Mal hintereinander spielen wir eine katastrophale erste Halbzeit." So deutlich kritisiert selbst der selbstkritische Khedira selten, zumal die Eisernen die beiden anderen angesprochenen Spiele mit schlechter erster Halbzeit in der Liga gegen Stuttgart und ebenfalls Frankfurt noch gewonnen hatten.

Aber er hat Recht, möchte man besonders kritisch sein, kann man auch das Auswärtsspiel in Belgien in die Analyse einbeziehen und kommt schon auf vier Spiele in Serie, in denen die Unioner insbesondere in der Defensive nicht annähernd das auf den Platz brachten, was sie über weite Strecken der Saison zum wohl unangenehmsten Gegner der Fußball-Bundesliga gemacht hat.

Wenig Intensität, kaum Balldruck und entscheidende Zweikämpfe, die die Mannschaft verliert, resultieren in klaren Chancen für den Gegner. Hätte Eintracht-Angreifer Borre in der 20. Minute nicht hauchzart im Abseits gestanden, hätte es bereits zu diesem Zeitpunkt 3:0 für die Hessen gestanden. Man werde knallhart in der Analyse sein, versprach Khedira und fand schließlich doch noch einen Grund: "Insgesamt waren wir nicht aggressiv genug und haben die Eintracht genau das machen lassen, was sie stark macht."