Energie Cottbus kann weiter von der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost träumen. Die Lausitzer gewannen das Spitzenspiel gegen Jena, setzten sich so vom Verfolger ab und stehen nun punkt- und torgleich mit Erfurt an der Tabellenspitze.

Der FC Energie Cottbus hat am Mittwochabend das Spitzenspiel in der Fußball-Regionalliga Nordost gegen Carl Zeiss Jena gewonnen. Die Lausitzer setzten sich nach einer guten Leistung verdient mit 1:0 (1:0) gegen die drittplatzierten Thüringer durch.

Der FC Energie erwischte einen guten Start in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Claus Dieter Wollitz war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und hatte in den ersten Minuten vor 8.352 Zuschauern im Stadion der Freundschaft alles unter Kontrolle. Folgerichtig gingen die Lausitzer dann bereits nach 14 Minuten in Führung. Eric Hottmann hatte auf der rechten Seite viel Zeit und Raum, konnte in Ruhe flanken und fand am langen Pfosten Nicolas Wähling. Der 25-jährige Stürmer nahm den Ball technisch stark an und schoss unhaltbar für Jenas Schlussmann Kevin Kunz in den Winkel. Ein schönes Tor und die verdiente Führung für die Gastgeber.

Auch in der Folge zeigte die Wollitz-Elf einen guten Auftritt. Energie stand in der Defensive sicher, ließ keine Chancen für den Gast aus Jena zu und wurde in der Offensive immer wieder gefährlich. Zu einem weiteren Treffer kam Cottbus aber nicht mehr, sodass es mit der knappen Führung in die Pause geht.