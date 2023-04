Hertha-Fans mit Banner-Aktion in der Ostkurve

Die Fans von Hertha BSC und Werder Bremen haben sich am Samstag schon Stunden vor Anpfiff am Samstag auf das Bundesliga-Duell eingestimmt. Laut Polizeiangaben versammelten sich rund 4.000 Anhänger von Hertha BSC am Theodor-Heuss-Platz und liefen von dort aus zum Olympiastadion.

Vor der Messe Berlin trafen sich laut Polizei etwa 10.000 Fans von Werder Bremen und marschierten über den Messedamm und die Heerstraße zur Flatowallee. Beide Fanlager gerieten nicht aneinander, die Märsche verliefen laut Polizeiangaben friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Die Fanszene von Werder Bremen hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, dass so viele Fans wie möglich nach Berlin reisen. Die Norddeutschen rechneten mit bis zu 25.000 Fans, Hertha kalkulierte mit 12.000 bis 15.000 Bremern. Die Partie im Olympiastadion war mit 74.667 Tickets ausverkauft.