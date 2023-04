Der SV Lichtenberg 47 hat sich am Samtagnachmittag am 27. Spieltag der Regionalliga Nordost mit einem 1:1-Remis vom Chemnitzer FC getrennt. Tim Campulka traf vor 2.716 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße in der ersten Hälfte für den CFC, Quentin Seidel gelang nach dem Seitenwechsel der Ausgleich.

Nachdem der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost zuletzt fünf Spiele in Serie sieglos und ohne eigenen Torerfolg geblieben war, hatte Coach Christian Tiffert vor dem Heimspiel gegen die Berliner einen "Knotenlöser" gefordert. Und sein Team lieferte prompt: In der 22. Minute köpfte Innenverteidiger Campulka nach einer Ecke Chris Löwes zur 1:0-Führung in die Maschen.

Auch die Lichtenberger kamen immer wieder zu Torannäherungen, verfehlten aber entweder den Kasten oder scheiterten an CFC-Schlussmann Jakub Jakubov (26., 31., 35.). Kurz vor dem Pausenpfiff ließ Furkan Kircicek die beste Chance auf das 2:0 ungenutzt (42.).