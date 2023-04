Do 13.04.23 | 10:34 Uhr

In der Kooperation zwischen dem 1. VfL Potsdam und Füchse Berlin verlängert VfL-Trainer Bob Hanning sein ehrenamtliches Engagement und wird auch in der kommenden Saison 2023/24 als Trainer der Potsdamer in der 2. Handball-Bundesliga fungieren.

Der 55-jährige Geschäftsführer der Füchse Berlin ist seit 2021 als Trainer in Brandenburgs Landeshauptstadt tätig und schaffte mit dem Team 2022 den Aufstieg aus der dritten in die zweite Handball-Bundesliga. In der laufenden Saison steht der VfL im oberen Tabellendrittel der zweithöchsten deutschen Handballliga.