Alba Berlin hat mittelfristig Klarheit in der Hallen-Frage. Laut Geschäftsführer Marco Baldi spielen die Basketballer auch die kommenden drei Jahre in der Mercedes-Benz Arena. Die Forderung nach einer langfristigeren Lösung bleibt dennoch.

Die Basketballer von Alba Berlin werden auch kommende Saison ihre Spiele in der Mercedes-Benz Arena austragen. Sowohl im vergangenen Jahr als auch in vergangenen Monaten hatte es diesbezüglich einige Unklarheiten und Diskussionen gegeben. Nun bestätigte Albas Geschäftsführer Marco Baldi dem rbb gegenüber mit Blick auf die Arena am Ostbahnhof: "Wir werden die nächsten drei Jahre dort spielen." Gleichzeitig unterstrich Baldi erneut den Bedarf nach einer langfristigen Lösung in Albas Hallen-Frage.

Grund für die Unklarheiten in der Frage nach Albas Heimspielstätte war das für dieses Jahr terminierte Ende des Mietvertrags zwischen den Berliner Basketballern und dem Arena-Eigentümer, der Anschutz Entertainment Group (AEG). Nachdem sich beide Parteien hinsichtlich einer Vertragsverlängerung zuletzt bereits optimistisch gezeigt hatten, ist Albas mittelfristiger Verbleib in Friedrichshain nun gesichert. "Wir haben eine tolle Arena, eine State-of-the-Art-Arena in ganz Europa", zeigte Marco Baldi sich dem rbb gegenüber zufrieden.

Gleichzeitig bestätigte Albas Geschäftsführer, dass die Konditionen des neuen Vertrags nun – aus Albas Sicht – deutlich schlechtere sind als beim Einzug in die Mercedes-Benz Arena im Jahr 2008. So sprach Baldi von "anderen Bedingungen, die uns sehr wehtun" und ergänzte: "Um in unserer Arena spielen zu können, müssen wir erheblich mehr aufwenden als vermutlich jeder andere unserer Wettbewerber – ohne, dass wir da jetzt riesige Vorrechte haben."

So wird Alba auch in den kommenden drei Jahren zwar das Gros seiner Spiele in der Mercedes-Benz Arena austragen können, sich dabei aber wohl zumindest zu einem gewissen Grad dem Spielplan der Eisbären Berlin und dem Konzert-Programm in der Multifunktions-Arena anpassen müssen. "Die Terminfindung bedarf einer sehr hohen Kooperation", betonte Baldi. So scheint es als müsse Alba auch in der kommenden Saison erneut für einzelne Partien in die Max-Schmeling-Halle ausweichen.

Nicht zuletzt die diesjährigen, für Alba unerwartet früh zu Ende gegangenen Playoffs haben bewiesen, wie kompliziert die Hallen-Frage bei den Berlinern zuletzt war. Nachdem Albas Viertelfinalserie wegen anderer Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena bereits in einem veränderten Modus ausgetragen werden musste, hätte ein mögliches zweites Halbfinalspiel Medienberichten zufolge gar in Weißenfels gespielt werden müssen. Ein weiteres Argument, das Marco Baldi dem rbb gegenüber am Dienstag sagen erneut ließ: "Langfristig werden wir gucken müssen, wie wir eine verträgliche und für den Klub gesunde Situation schaffen können."