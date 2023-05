Jessic Ngankam spielt seit 17 Jahren bei Hertha BSC, mit sechs Jahren hat er angefangen. Bis in die Profimannschaft hatte es der Stürmer geschafft. Am Samstag gegen Stuttgart wurde er endgültig zum Symbol für den "Berliner Weg" der Hertha. Dabei hatte es Ngankam nicht einmal in Pal Dardais Startelf geschafft. Nach seiner Einwechslung glänzte er weder mit einem starken Dribbling noch mit gutem Torabschluss. Dafür zeigte Ngankam, wie ein Profi spielt, der wirklich für seinen Verein brennt. Er warf sich in jeden Zweikampf, riss seine Arme in die Luft und feuerte die Fans an.

Am 31. Spieltag ist Hertha BSC mit dem 2:1-Sieg über Tabellenkonkurrent Stuttgart ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf gelungen. Zwei Standardtore sichern den Berlinern drei Punkte, die sie wieder in Schlagdistanz zum Relegationsrang bringen.

In diesem Jahr sind die Hertha-Fans zahlreich wie selten zuvor zu Auswärtsspielen gefahren, zu Hause steuert der Verein auf den sechstbesten Zuschauerschnitt seiner Geschichte zu. Doch auf dem Spielfeld taumelte die Mannschaft in den vergangenen Wochen dem Abstieg entgegen. Während die Konkurrenz punktete, blieb Hertha acht Spiele in Serie sieglos. Die Leistungen waren derart blutleer, dass kurz vor Saisonende Trainer Sandro Schwarz entlassen wurde. Das Training seines Nachfolgers Pal Dardai scheint auf den scheintoten Kader wie eine Herzdruckmassage gewirkt zu haben.

Auch am Samstag pilgerten wieder über 60.000 ins Olympiastadion und sahen eine Mannschaft, die offensichtlich verstanden hatte, dass es gegen Stuttgart um alles ging. Entsprechend gestaltete sich das Spiel. Oft sah es so aus wie das Finale eines Turniers. Dardai hatte das Team zwar nominell mit seinem Sohn Marton als Sechser im 4-2-3-1-System ins Spiel geschickt, doch das Mittelfeld war ab der ersten Minute so gut wie aufgelöst. Hin und her flogen die hohen Bälle: Beide Teams versuchten, schnell und direkt in die Spitze zu spielen. Zwar kombinierte der VfB mit etwas mehr Struktur, aber Hertha kam im ersten Durchgang von Anfang an häufiger zum Abschluss.

Mit zwei Treffern nach Standardsituationen, die Dardai wohl in den ersten 15 Tagen seiner dritten Amtszeit besonders intensiv trainieren ließ, gingen die Berliner trotz eines unnötigen Gegentors mit Vorsprung in die Pause.

Daran hatte der Trainer großen Anteil: Durch das direkte Spiel in die Spitze verloren seine Herthaner im Zweifel erst tief in Stuttgarts Hälfte den Ball. So blieb genug Zeit, sich vor den Gegenangriffen der Schwaben ordentlich zu organisieren. Deren schwache Passquote von 68 Prozent erzeugte kaum Gefahr für das eigene Tor. "Es war alles unter Kontrolle, wir haben die Gegner dahin gelenkt, wo wir wollten", so Dardai.