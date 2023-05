Liveticker - Liveticker: Herthas Mitgliederversammlung gestartet

So 14.05.23 | 12:03 Uhr

Die Niederlage in Köln und der bevorstehende Abstieg aus der Bundesliga werfen ihren Schatten über die Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Aber nicht nur wegen der sportlichen Situation gibt es Unruhe. Alles Wichtige im Liveticker.

11:50 Uhr

Der Leiter der Versammlung, Dirk Lentfer, legt gemeinsam mit den Mitgliedern die Tagesordnung der heutigen Versammlung fest. Nach einigen Diskussionen und Änderungswünschen geht es nun mit der Ehrung der verstorbenen Mitglieder weiter. Danach soll der Bericht des Präsidiums folgen.

11:14 Uhr

Unter großem Jubel und Standing Ovations betritt als erster Gast Trainer Pal Dardai die Bühne und ruft in seiner kurzen Rede zu Zusammenhalt auf. "Ich weiß es gibt vieles, das momentan nicht schön ist. Aber wir können das nur gemeinsam schaffen", richtet er sich an die Fans. Sportlich gibt als nächstes Ziel einen Sieg gegen Bochum am nächsten Samstag aus.

11:09 Uhr

Vereinspräsident Kay Bernstein eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt alle Anwesenden und erklärt das Prozedere. Wie schon beim letzten Mal soll die Veranstaltung in einem Talk-Format stattfinden, das von Pressesprecher Max Jung moderiert wird. Bernstein wünscht sich, wie er sagt, eine offene und sachliche Diskussion mit den Mitgliedern. "Wir haben die Messe den ganzen Tag gebucht, also genug Zeit für alles", stellt er in Aussicht.

10:35 Uhr

Die Türen sind geöffnet und so langsam füllt sich die Messe Halle 18 mit den überwiegend in blau-weiß gekleideten Mitgliedern. Nach der Niederlage der Hertha in Köln ist die Tabellensituation der Berliner besorgniserregend und der Abstieg wird nur noch durch ein Wunder zu verhindern sein. Der Diskussionsbedarf auf der heutigen Mitgliederversammlung dürfte also groß sein. Für Nervennahrung ist aber gesorgt: Obwohl es wegen der Sparmaßnahmen auf der Kippe stand, gibt es für die anwesenden Fans auch dieses Mal wieder Wertmarken für kostenlose Würstchen, Kuchen und Getränke.



Darum geht es bei der Mitgliederversammlung

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Start der Veranstaltung in der Messe Halle 18 ist um 11 Uhr. In den Berichten von Präsidium und Aufsichtsrat wird es heute wohl vor allem um die schwierige sportliche Situation von Hertha BSC gehen. Aber auch zu den finanziellen Probleme und dem Medienbericht über mögliche Schwierigkeiten bei der Lizenzierung für die kommende Saison werden die Mitglieder wohl Fragen haben. Allerdings war hier bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung aus Vereinskreisen durchgedrungen, dass das Lizenzierungsproblem wohl deutlich kleiner ist als berichtet. Für weitere Unruhe sorgte der überraschende Rücktritt von Ingmar Pering aus dem Hertha-Präsidium am Donnerstag. Auch die sich daraus ergebende Problematik soll mit den Vereinsmitgliedern diskutiert werden. Außerdem stehen noch Abstimmungen zu einigen Anträgen auf der Tagesordnung. Unter anderem geht es dabei um die Abwahl des gesamten Präsidiums und des Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Brüggemann.

