Leiter des Projekts wird demnach Ex-Turbine-Potsdam-Trainer Sofian Chahed, der zuletzt bereits als Nachwuchs-Coach bei den Hertha BSC tätig war und nun große Ziele für die neugegründete Frauenfußball-Abteilung hat: "Mit diesen Mannschaften wollen wir langfristig erfolgreich arbeiten und den Breiten- und Leistungsfußball von Mädchen und Frauen in Berlin fördern und weiterentwickeln. Unsere nachhaltige Leistungskultur wird den Spielerinnen aufzeigen, wie man Schule, Studium, Ausbildung oder Karriere mit leistungsorientiertem Fußball in Einklang bringen kann."

Bereits zur kommenden Saison sollen die insgesamt neun Mannschaften ihren Spielbetrieb in den blau-weißen Trikots aufnehmen. Ein Umzug aufs Olympiagelände findet aber vorerst nicht statt. Zwar können einzelne Spiele und Trainingseinheiten in der nächsten Spielzeit bereits dort ausgetragen werden, der wesentliche reguläre Trainings- und Spielbetrieb soll aber vorerst weiter auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld in Zehlendorf stattfinden, heißt es in der Vereinsmitteilung. Gemeinsam mit dem Senat von Berlin würde aber bereits an einer konstruktiven und ganzheitlichen Lösung für Trainings- und Spielmöglichkeiten auf dem Olympiagelände gearbeitet.