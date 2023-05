Sperrung der Regionalbahngleise auf der Berliner Stadtbahn

Vom 11. Mai bis 25. Mai kommt es zu erheblichen Änderungen im Regionalzugverkehr. Die S-Bahn ist jedoch nicht betroffen und kann zur Umfahrung genutzt werden. ... RE 1 Linie wird geteilt: - Magdeburg <> Brandenburg <> Potsdam <> Berlin-Wannsee (11.-14.05.) bzw. Berlin-Charlottenburg (15.-25.05.) - Berlin Ostbahnhof <> Erkner <> Fürstenwalde <> Frankfurt (Oder) - Zwischen Berlin-Wannsee und Innenstadt / Ostbahnhof nutzen Sie bitte die S7 sowie weitere öffentliche Verkehrsmittel. - Einzelne weitere Umleitungen / Ersatzverkehre spätabends und nachts sind möglich - bitte Fahrplanauskunft benutzen. ... RE 2 Linie fährt zu vielen Zeiten verkürzt: Berlin Ostbahnhof <> Königs Wusterhausen <> Cottbus Im Abschnitt Nauen <> Falkensee <> Berlin nutzen Sie bitte RB10, RB14 und zum Teil auch RE6. Der RE8 entfällt ebenfalls. ... RE 6 Linie fährt vom 11. bis 14. Mai verkürzt: Wittenberge <> Neuruppin <> Hennigsdorf Ersatzverkehr mit Bussen Hennigsdorf <> Falkensee <> Berlin-Spandau; außerdem nutzen Sie bitte die S25 ... RE 7 Linie wird geteilt: Dessau <> Bad Belzig <> Potsdam-Rehbrücke <> Berlin-Wannsee und Königs Wusterhausen <> Lübbenau <> Senftenberg. Zwischen Berlin-Wannsee und Innenstadt / Ostbahnhof nutzen Sie bitte die S7 sowie weitere öffentliche Verkehrsmittel. Zwischen Berlin Ostbahnhof und Königs Wusterhausen können Sie auch den RE2 nutzen. Bitte beachten Sie zwischen Bad Belzig und Potsdam / Berlin auch die weiteren Bauarbeiten auf dem RE7 zu dieser Zeit. Der RE7 wird zeitweise über Potsdam Hauptbahnhof umgeleitet, es wird auf Abschnitten zeitweise Ersatzverkehr mit Bussen geben und nur stündlich gefahren. ... RE 8 Linie wird geteilt: Wismar <> Wittenberge <> Nauen und Berlin Ostbahnhof <> Flughafen BER - Terminal 1-2 (tagsüber teilweise ohne Halt in Ostkreuz) Zwischen Nauen und Berlin nutzen Sie bitte die Linien RB10 und RB14. Auch die Linie RE2 entfällt hier überwiegend. Im Nachtverkehr werden zudem Züge zwischen Berlin und Nauen durch Busse ersetzt ... RB 21 Linie fährt verkürzt: Potsdam Hbf <> Golm <> Wustermark Auf dem Abschnitt Wustermark <> Berlin fährt alle 2 Stunden Linie RE4 Alle 2 Stunden Ersatz mit Bus für RB21 Wustermark <> Elstal; von/nach Elstal bitte RE4 benutzen Wegen Bauarbeiten fährt der RE4 von/nach Wustermark nur alle 2 Stunden. ... RB 23 Linie fährt verkürzt bzw. entfällt: 11.-14.05., am 18.05. und 20.-21.05.: Linie fällt komplett aus 15.-17.05., am 19.05. sowie 22.-25.05.: Linie fährt verkürzt: Golm <> Potsdam Hbf <> Berlin Hbf Bitte nutzen Sie die S-Bahnen und zwischen Berlin Hauptbahnhof und Flughafen BER die Linie FEX. Zwischen Potsdam und Flughafen BER können Sie auch die Linie RB22 nutzen.