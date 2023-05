Fußball-Bundesligist Union Berlin will auch in diesem Jahr wieder eine Saison-Abschlussparty vor dem Stadion An der Alten Försterei veranstalten. Wie der verein am Montag bekanntgab, soll der Platz vor der Haupttribüne des Stadions im Anschluss an das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am kommenden Samstag zum Party-Gelände werden.