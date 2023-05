Die als Absteiger feststehende Hertha gibt ihre Abschiedsvorstellung in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg. In der Volkswagen-Arena wollen die stark ersatzgeschwächten Berliner am Samstag (15:30 Uhr) eine seriöse Leistung auf dem Platz zeigen. Wolfsburg könnte mit einem Erfolg noch auf den sechsten Platz klettern, der - je nach Ausgang des Pokal-Endspiels - zum Start in der Europa League oder Conference League berechtigt.