Stadionpläne in der zweiten Liga?

Der Abstieg in die zweite Liga und der drohende Lizenzentzug könnten für Hertha BSC auch sportpolitische Folgen haben: Der Traum vom eigenen Stadion ist ohne Fürsprache der Politik erst einmal geplatzt. Von Sebastian Schöbel

Woldeit denkt wehmütig an die Zeit unter Felix Magath zurück und spekuliert, dass an Sandro Schwarz "zu lange" festgehalten worden sei. "Der Erfolg einer Bundesligamannschaft steht im Mix aus Routiniers und wilden, hungrigen Nachwuchsspielern", sinniert Woldeit. "Das kam unter Schwarz gar nicht." Den neuen Hertha-Präsident Kay Bernstein finde er zwar "super sympathisch", aber er bezweifle, "ob ein Vorsinger aus der Ostkurve so ein Unternehmen führen kann", sagt Woldeit. Wenn jetzt auch noch die Lizenz für die Bundesliga verlorengeht, könne das "das Ende von Hertha BSC" sein.

Dass sich auch Sportpolitiker:innen bisweilen zum Fußballcoach berufen fühlen, kann man in diesen Tagen im Berliner Abgeordnetenhaus erleben. Fragt man zum Beispiel Karsten Woldeit, den sportpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion nach der "Alten Dame", bekommt man erstmal eine detaillierte Analyse zu verfehlter Kaderplanung und verschenkten Talenten präsentiert.

Die Miete für das Olympiastadion könne das Land Berlin durchaus reduzieren oder stunden, sagt der Sportpolitiker Woldeit. Auch Beratungen bei anstehenden Verhandlungen um die Lizenz sei möglich - mehr aber nicht. Geht die Spielberechtigung für die zweite Liga verloren und Hertha rutscht in die Regionalliga ab, so Woldeit, sei auch Herthas Zeit im Olympiastadion vorbei. "Ich bin regelmäßig bei Lichtenberg 47", erzählt er, im Hans-Zoschke-Stadion mit knapp 10.000 Plätzen. "Das ist die Größe für die Regionalliga." Ein Duell dieser beiden Berliner Mannschaften möge er sich aber gar nicht vorstellen, sagt Woldeit.

Dass das Land Berlin helfend einspringt, etwa mit Bankbürgschaften, lehnt Woldeit dennoch ab, wie er betont. Spanien habe mit dem FC Barcelona vorgemacht, wo das enden könne, so der AfD-Sportpolitiker: "Geld vom Steuerzahler für eine Misswirtschaft im Verein, das ist nicht der richtige Weg." Der milliardenschwere Weltklub aus Katalonien wurde von der Regierung immer wieder unterstützt und mit Nachsicht behandelt - und schrammt trotzdem seit Jahren am Rand der Pleite entlang. Ohne mittelfristige Aussicht, es wieder aus diesen Schulden herauszuschaffen.

Spricht man Stephan Standfuß von der CDU auf Hertha BSC an, wirkt er erstmal so, als sei er gerade erst aus dem Heimspiel gegen den VfL Bochum getaumelt. "Ich war im Stadion, hab’s miterlebt", sagt Standfuß, einer der lautesten Hertha-Unterstützer in der Berliner Politik. "Letzte Minute, das Tor, das den Abstieg besiegelt hat. Ganz bitterer Moment."

Ähnlich wie Woldeit will auch Standfuß von Herthas Plänen für einen Stadionneubau im Olympiapark im Moment nichts hören. Der Wiederaufstieg in die erste Liga, die finanzielle Stabilität des Vereins und vor allem die Lizenz für die Bundesliga habe jetzt Priorität. "Ich halte es für schwierig, dass wir einen Viertligisten ins Olympiastadion schicken", sagt Standfuß mit Blick auf den drohenden Lizenzverlust.

In diesem Fall müsse man über einen Umzug nachdenken, trotz des eigentlich bis 2025 laufenden Mietvertrages "Nebenan gibt es das Mommsenstadion", so Standfuß – und muss bei dem Gedanken selber lachen. Gemeint ist die Spielstätte von Tennis Borussia neben der Messe, mit 15.000 Plätzen. Ausmalen will sich Standfuß dieses Szenario aber nicht, wie er sagt: "Das ist eine Katastrophe für die Sportstadt Berlin."