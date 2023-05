Es ist ein Showdown in Köpenick: Im Fernduell mit Freiburg kämpft der 1. FC Union um den Einzug in die Champions League. Die Ausgangslage für die Köpenicker vor dem Duell mit Werder Bremen ist dabei gut. Trainer Urs Fischer wechselt doppelt.

Im Fernduell mit dem SC Freiburg haben die Eisernen dabei alles in der eigenen Hand: Der Tabellenvierte ist punktgleich mit den fünftplatzierten Breisgauern, hat aber die Tordifferenz auf seiner Seite: Vier Treffer stehen die Eisernen besser da. Gewinnt Union also sein Heimspiel gegen Bremen, bräuchten die Freiburger einen Kantersieg, um noch vorbeizuziehen.

Für den 1. FC Union Berlin steigt am Samstag (15:30 Uhr) das Saisonfinale gegen Werder Bremen. Und es geht um Historisches: Die Köpenicker können im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei den erstmaligen Einzug in die Champions League perfekt machen.

Die Vorzeichen für den 1. FC Union sind also gut - und der Gegner liegt dem Team von Trainer Urs Fischer. Das Hinspiel in Bremen am 25. Januar konnten die Hauptstädter durch Tore von Janik Haberer und Kevin Behrens mit 2:1 gewinnen. Insgesamt waren die Köpenicker in fünf Bundesliga-Vergleichen mit Werder vier Mal siegreich. Für die zwölftplatzierten Bremer geht es sportlich am letzten Spieltag um nichts mehr.

Fischer wechselt im Vergleich zur 2:4-Niederlage in Hoffenheim doppelt. Zum einen kann der Schweizer wieder auf seinen Chef in der Innenverteidigung bauen. Robin Knoche kehrt nach seinem Infekt in die Startelf zurück und ersetzt Paul Jaeckel. Zudem läuft Aissa Laidouni im zentralen Mittelfeld der Köpenicker auf. Morten Thorsby - in Hoffenheim noch auf dieser Position von Beginn an dabei - taucht weder in Anfangsformation noch Kader auf.