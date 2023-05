Energie Cottbus hat seine erste Chance auf eine vorzeitige Regionalliga-Nordost-Meisterschaft verpasst. 1:1 endete das Spitzenspiel gegen Erfurt in Cottbus. In einer hitzigen Schlussphase kam Energie spät zum Ausgleich, hat aber weiterhin beste Chancen auf die Meisterschaft.

18.674 Zuschauer im Stadion der Freundschaft zählte der Verein - das war der beste Besucherzuspruch für Energie in der Regionalliga und zugleich die dritthöchste Zuschauerzahl in der Nordost-Staffel seit Einführung dieser Spielklasse.

Energie Cottbus, mit Maximilian Oesterhelweg und Nicolas Wähling für Jan Shcherbakovski und Kentu Badu in der Startformation, ging mit ordentlich Tempo in die Partie. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz wollte vom Anstoß weg keinen Zweifel daran lassen, sich an diesem Tag die Krone in der Regionalliga Nordost aufzusetzen. Den ersten großen Aufreger gab es jedoch in der 7. Minute im Strafraum von Energie: Erfurts Osawe zog von links in den Sechzehner und seine Hereingabe wurde von Slamar mit dem angelegten Ellenbogen geblockt. Schiedsrichter Klemm entschied vollkommen richtig auf Eckball und gegen einen Handelfmeter – trotz wilder Proteste der Erfurter.

Die Gastgeber erhöhten im Anschluss nochmals den Druck: Thieles Direktabnahme flog aber über das Tor von Rot-Weiß (9.). Das Tempo wurde weiter hochgehalten in diesem Spitzenspiel. Erfurt überließ den Cottbussern zwar zunächst den Ball, lauerte aber immer wieder auf Umschaltmomente. Erfurts Offensivmann Artur Mergel köpfte nach einer Osawe-Flanke knapp am Tor vorbei (20.). Auf der Gegenseite hatte der sehr agile Energie-Stürmer Timmy Thiele in der 29. Minute die erste wirklich große Möglichkeit der Partie. Sein Drehschuss aus fünf Metern landete aber in den Armen von RWE-Keeper Schellenberg.