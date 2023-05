Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben am Mittwochabend im dritten Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft mit 0:3 beim MTV Stuttgart verloren. Die Stuttgarterinnen gingen durch den Sieg in der Best-of-Five-Serie mit 2:1 in Führung.

Der SC Potsdam kam zunächst gut in die Partie, ehe der MTV Stuttgart in ausverkaufter heimischer Halle vor 2.251 Zuschauern aufdrehte und den ersten Satz in dominanter Manier mit 25:18 für sich entschied.