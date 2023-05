Vor 6.892 Zuschauenden in der Max-Schmeling-Halle fanden die Berliner um Zuspieler Johannes Tille etwas schlechter ins Spiel. Nachdem sich Friedrichshafen mit vier Punkten absetzen konnte, nahm Volleys-Trainer Cedric Enard die Auszeit (6:10). Die taktische Pause ging auf und die Berliner holten den Rückstand auf, was wiederum die Gäste zur Auszeit zwang. Den Volleys gelang es immer wieder Luciano Vicentin vor Probleme in der Abnahme zu stellen und so zu punkten. Mit dem 16:15 holte sich der amtierende Meister die Führung zurück. Ein erfolgreicher Block von Timothee Carle und zwei Asse von Marek Sotola beendeten den Satz zu Gunsten der Gastgeber (25:21).

Im zweiten Satz hielten die Berliner den Gegner auf einem komfortablen Abstand und konnten mehrere lange Ballwechsel für sich entscheiden. Zudem verloren die Häfler früh ihre beiden Challenges. Als sich die Gäste wieder rankämpften, nahm Enard direkt die Auszeit und forderte ein stärkeres Aufschlagspiel ein. Seine Mannschaft setzte das um und zog wieder auf 20:16 davon. Die BR Volleys erspielten sich schließlich zwei Satzbälle und verwandelten gleich den ersten mit einem Ass (25:22).