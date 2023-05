Auftakt nach Maß: Die Wasserfreunde Spandau 04 haben am Mittwochabend im ersten Finalspiel um die Deutsche Wasserball-Meisterschaft mit 14:13 bei Titelverteidiger Waspo Hannover gewonnen. Das Berliner Team von Trainer Athanasios Kechagias holte sich den Sieg im Fünfmeterwerfen und führt in der Best-of-Five-Serie um den Titel nun mit 1:0.

Die Wasserfreunde lagen im letzten Viertel mit 8:10 zurück, ehe zwei späte Tore von Roman Shepelev dafür sorgten, dass es ins Fünfmeterwerfen ging, in dem der deutsche Rekordmeister aus Berlin die Oberhand behielt.

Zuletzt ging der Titel drei Mal in Folge nach Hannover. Nun haben die Wasserfreunde die große Chance, mit zwei Heimsiegen die 38. Deutsche Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte zu feiern. Das zweite Spiel der Finalserie findet am Samstag (16 Uhr) in der Schöneberger Schwimmhalle statt. Spiel drei steigt am Sonntag (14 Uhr) an selber Stelle.