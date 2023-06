"Eine Rakete ist ja schnell. Und das bin ich auch”, sagt Tamara Röske nach ihrem 100-Meter-Sprint im Training. Die Stuttgarterin, die bei ihrem Heimatverein "46PLUS Down-Syndrom Stuttgart e.V." trainiert, ist allerdings nicht nur in sportlicher Hinsicht eine Rakete: Die 27-jährige Athletin der "Special Olympics World Games" hat neben ihrer Begabung für 100-Meter-Sprint und Hochsprung noch viele andere Talente. Mit ihren Jobs als Schauspielerin, Model und Betreiberin eines Instagram-Kanals will sie viel erreichen und Vorbild sein.

Sollte Tamara Röske am Ende bei einem der Leichtathletik-Wettbewerbe ganz oben auf dem Treppchen stehen, dürfte die Jubelpose ihr geringstes Problem sein. Mit Posen kennt sich die Athletin bestens aus. Seit sie elf Jahre alt ist, ist sie Model. Dadurch ist sie schon in jungen Jahren in Europa viel unterwegs gewesen. Für Marken wie "Hugo Boss", "Victoria Beckham" und "Adidas" hat sie schon in Berlin, Wien, Rom und Paris vor der Kamera gestanden. Vor den Special Olympics World Gamers zierte sie zudem das Titelbild der "Vogue Germany".

Neben ihrer Tätigkeit als Leichtathletin und Model hat Tamara Röske noch ein weiteres Hobby. Als Schauspielerin spielte sie bereits in "Fack ju Göthe" und im "Traumschiff" an der Seite von Elyas M'Barek und Florian Silbereisen. Vier Wochen drehte sie für ihre Rolle als "Selina" auf der MS Deutschland. Dass sie in diesen Berufen wegen ihres Down-Syndroms besonders auffällt, macht Tamara Röske gar nichts aus. "Ich bin eben anders. Ich bin einfach nur glücklich, das ist alles", sagt sie voller Lebensfreude über sich selbst.