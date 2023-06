Union empfängt Mainz zum Saisonauftakt, Hertha beginnt in Düsseldorf

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga zur Saison 2023/24 veröffentlicht. Der 1. FC Union Berlin begrüßt am 19. oder 20. August zum Saisonauftakt den 1. FSV Mainz 05 in der heimischen Alten Försterei, Hertha BSC beginnt am 29. oder 30. Juli auswärts bei Fortuna Düsseldorf.

Die genaue Terminierung der Bundesliga-Spieltage 1-8 will die DFL zwischen dem 10. und 14. Juli verkünden. In der 2. Bundesliga wird die Terminierung der ersten beiden Spieltage in der kommenden Woche geplant, Spieltage 3 bis 10 folgen zusammen mit der Erstliga-Terminierung.