Neben der Qualität wird es am Sonntag (17 Uhr) im Stadion Lichterfelde aber auch eine nötige Portion Spielglück brauchen, um das 0:3 aus der Auswärtspartie wettzumachen und doch noch den Aufstieg in die zweite Liga feiern zu können.

In Hamburg taten sich die Berlinerinnen lange schwer und hatten Probleme, die von Hingst angesprochene Qualität auf den Platz zu bringen. "Man muss leider zusammenfassen, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht in der Lage war, ihre volle Leistung abzurufen", sagt die Weltmeisterin von 2003 und 2007. "Man muss aber auch dazu sagen, dass der HSV wirklich sehr gut in die Partie gekommen ist. Und man hat dann auch ein anderes Gesicht unsere Mannschaft in der zweiten Halbzeit gesehen. Es wurde mit viel mehr Mut gespielt und den braucht man auch, um in solchen Spielen bestehen zu können", sagt Hingst.

An die zweite Halbzeit wollen die Berlinerinnen nun also anknüpfen und den HSV, den Meister aus der Regionalliga Nord, nach Möglichkeit nicht wieder so gut starten lassen. Zeitgleich bremst Hingst aber auch die Euphorie: "Es ist wichtig, nicht kopflos anzurennen. Es wäre ein Fehler zu denken, man müsste in den ersten Minuten gleich drei Tore schießen", sagt Hingst. Vielmehr wolle man die Balance finden. Das soll bereits im Vorfeld durch Gespräche gelingen. Jede Spielerin müsse genau wissen, was ihre Aufgabe ist.