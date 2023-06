Erstes Duell um den Drittliga-Aufstieg - Energie Cottbus verliert mit 1:2 gegen Unterhaching

Mi 07.06.23 | 22:33 Uhr

IMAGO / foto2press Video: rbb Brandenburg | Cottbus - Unterhaching in voller Länge | 07.06.2023 | Bild: IMAGO / foto2press

Der FC Energie Cottbus hat das erste von zwei Spielen um den Aufstieg in die Dritte Liga am Mittwochabend mit 1:2 gegen die SpVgg Unterhaching verloren. Das Team von Trainer Wollitz glich vom Punkt aus - und fand im zweiten Durchgang keine Lösungen.

Energie Cottbus hat das erste von zwei Aufstiegsspielen gegen die SpVgg Unterhaching am Mittwochabend mit 1:2 (1:2) verloren. Niclas Anspach (6. Minute) und Mathias Fetsch (37.) netzten für den Meister der Regionalliga Bayern ein, Jonas Hildebrandt glich zwischenzeitlich für Energie aus (14.). Die Hachinger haben somit einen großen ersten Schritt in Richtung Drittliga-Aufstieg gemacht, während die Lausitzer mit einer suboptimalen Ausgangslage in das Rückspiel am Sonntag (13 Uhr, live im rbb Fernsehen und im rbb|24-Stream) gehen. Vor stimmungsvoller Kulisse im mit 17.580 Zuschauern gut gefüllten Stadion der Freundschaft spielten beide Teams von Beginn an mit offenem Visier nach vorne. Den ersten Abschluss des Spiels verbuchten die Gäste durch Patrick Hobsch (4.). Maximilian Oesterhelweg meldete die Cottbuser eine Zeigerumdrehung später mit einem gefährlichen Distanzschuss an, der nur knapp über den Kasten flog (5.).

Choreo der Cottbuser Fans vor dem Anpfiff | Bild: IMAGO / Steffen Beyer

Cottbus egalisiert kalte Dusche durch Tor vom Punkt - Haching bleibt gefährlich

Nach einem weiten Schlag des Hachinger Keepers Rene Vollath schaltete Niclas Anspach im Gewusel am schnellsten und stocherte den Ball zur frühen Führung für die Gäste aus Bayern in die Maschen (6.). Doch die Hausherren brauchten nicht lange, um sich von dieser kalten Dusche zu berappeln – mit freundlicher Unterstützung der Spielvereinigung. Denn es war Hachings David Pisot, der das Spielgerät nach einer Hereingabe an den Arm bekam und Referee Timo Gerach dazu bewog, auf den Punkt zu zeigen. Jonas Hildebrandt verwandelte den etwas schmeichelhaften Strafstoß souverän im linken unteren Eck: 1:1 (14.). In der Folge blieb es ein kurzweiliges und ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit zur Führung ließ Hachings Stürmer Hobsch liegen, der mit einem sehenswerten Kopfball am Querbalken scheiterte (24.). Doch in der 37. Minute schlug das Team von Cheftrainer Sandro Wagner dann wieder eiskalt zu: Cottbus bekam den Ball nach einer Flanke nicht aus der Gefahrenzone, stattdessen kam Simon Skarlatidis nach gutem Zuspiel von Manuel Stiefler aus zentraler Position zum Abschluss, den sein Mannschaftskollege Mathias Fetsch noch unhaltbar – wenn auch wohl ungewollt – zur erneuten Führung der Gäste abfälschte. Bis zum Halbzeitpfiff kam Energie zu keinen nennenswerten Chancen mehr.

Cottbus findet im zweiten Durchgang keine Lösungen

Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam mit frischem Schwung aus der Kabine: Ein satter Distanzschuss von Arnel Kujovic rauschte haarscharf am linken, oberen Toreck vorbei (47.). Anschließend ließ Unterhaching allerdings vorerst keine klaren Torchancen mehr zu. In der 58. Minute war es dann vielmehr Energie-Schlussmann Elias Bethke, der die Vorentscheidung verhinderte, indem er einen Kopfball von Hobsch soeben noch von der Linie kratzte. Das Spiel wurde nun zusehends ruppiger und zerfahrener. Energie lief an, Haching verteidigte leidenschaftlich, "Pele" Wollitz meckerte - und wurde mit Gelb verwarnt (64.). Die aussichtsreichste Möglichkeit für den FCE entschärfte Vollath in der 84. Minute. Es blieb nach 90 Minuten - und einer üppigen Nachspielzeit von sieben Minuten - beim Stand von 1:2. Das Rückspiel findet am Sonntag im Sportpark Unterhaching statt. Dann fällt die Entscheidung, ob Cottbus oder Haching das Ticket für die Dritte Liga löst.

Sendung: rbb24, 07.06.2023, 21:45 Uhr