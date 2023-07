Die Zuversicht ist zurück in Moabit. "Die größte Krise konnten wir gut bewältigen. Der Verein muss auf einem gesunden Fundament und mehreren Schultern stehen. Wir sind optimistisch", sagt Burak Isikdaglioglu im Gespräch mit rbb|24. Der 36-Jährige ist seit 2005 in verschiedensten Funktionen für den Berliner Athletik Klub 07 tätig, seit 2018 leitet er die Nachwuchs-Abteilung des Vereins. Eigentlich. Momentan sei er "Funktionär für alles".

Seitdem versucht Isikdaglioglu, den Umbruch auf allen Ebenen bestmöglich zu orchestrieren und moderieren. "Der Verein ist die Heimat von über 400 Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern. Auch für den Kiez und den Bezirk ist der BAK sehr wichtig, seine Strahlkraft geht über die Grenzen Berlins hinaus. So ein Verein muss weiterleben, dafür wurde in den letzten Jahren zu viel erreicht und bewegt", sagt er.

Nun ist es vor allem an Isikdaglioglu selbst, etwas zu bewegen. Ein neuer Trainer für die Regionalliga-Mannschaft wurde am vergangenen Montag vorgestellt: Jeffrey Seitz, der zuletzt sechs Jahre für den SC Staaken in der Oberliga an der Seitenlinie stand. "Der Berliner AK ist ein Traditionsverein, spielt schon lange in der Regionalliga", sagt der 38-jährige 'Aufsteiger' gegenüber rbb|24. "Mir ist bewusst, was für eine Aufgabe mir bevorsteht. Ich weiß, dass es nicht einfach wird. Es geht darum, mit allen Verantwortlichen und mit der Mannschaft das einzige Ziel zu erreichen, das wir haben: den Klassenerhalt."