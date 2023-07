Die Footballer der Potsdam Royals haben am sechsten Spieltag der German Football League (GFL) einen Auswärtssieg eingefahren. Die Brandenburger gewannen am Samstagabend in der Hauptstadt bei den Berlin Adler mit 64:17 (14:0, 14:10, 16:7, 20:0). Damit rangieren die Royals in der Gruppe Nord 1 weiterhin auf dem ersten Platz. Die Berliner verbleiben nach der Pleite auf dem vierten und letzten Platz der Staffel.