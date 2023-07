Fußball-Testspiele am Samstag - Union unterliegt ungarischem Pokalsieger - Hertha und Cottbus gewinnen

Sa 15.07.23 | 18:45 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat eine Testspielniederlage hinnehmen müssen. Trotz der Tor-Premieren von Mikkel Kaufmann und Brenden Aaronson sowie dem Debüt des Chelsea-Leihspielers David Datro Fofana verloren die Köpenicker am Samstag beim ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC mit 2:3 (1:2). Bereits nach 20 Sekunden gingen die Gastgeber in der ZTE Arena durch Máté Sajbán in Führung. In der 28. Minute sorgte der Stürmer auch für den zweiten Treffer von Zalaegerszeg. Kurz vor der Pause gelang Kaufmann (45.) sein erstes Tor im Union-Trikot nach seinem Wechsel vom FC Kopenhagen. Doch auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Ungarn den besseren Start. Meshack Ubochioma (48.) erhöhte auf 3:1.

Union-Trainer Urs Fischer brachte im Verlauf des zweiten Abschnitts sowohl den von Leeds United verpflichteten Aaronson als auch Fofana, der Anfang der Woche vom FC Chelsea ausgeliehen worden war. Aaronson traf kurz vor dem Abpfiff noch zum Anschlusstreffer. Das Duo mit Premier-League-Erfahrung konnte dem Spiel aber letztlich keine Wende mehr geben. Die Eisernen waren erst am Morgen von Berlin aus mit einem Charter-Flieger nach Ungarn geflogen. Nach dem Schlusspfiff war die Rückreise angesetzt. Am kommenden Mittwoch (18:15 Uhr) steht das erste Vorbereitungsspiel im Stadion An der Alten Försterei gegen den österreichischen Traditionsclub Rapid Wien an

Hertha schlägt belgischen Aufsteiger

Erfolgreicher verlief der Samstagnachmittag hingegen für Absteiger Hertha BSC. Im ersten Testspiel des Trainingslagers in Österreich gewannen die Berliner gegen den belgischen Erstliga-Aufsteiger RWD Molenbeck mit 2:1 (1:0). Fabian Reese (10. Minute) sorgte mit seinem ersten Hertha-Tor für die frühe Führung. Der Neuzugang von Holstein Kiel traf mit einer sehenswerten Direktabnahme nach einer Flanke von Marco Richter. In der 29. Minute funktionierte die Zusammenarbeit des Duos erneut. Diesmal gab Reese die Flanke und Richter traf im Zentrum aus kurzer Distanz. Zwischenzeitlich hatte Dailly Niklo (14.) für die Belgier nach einem zu kurzen Rückpass der Berliner ausgeglichen.

Reeses Treffer war nicht die einzige Hertha-Premiere im Steinbergstadion von Leogang. Toni Leistner kam in der Innenverteidigung in der ersten Halbzeit zu seinem ersten Einsatz. Im zweiten Abschnitt liefen mehrere Nachwuchsakteure um die beiden 17-jährigen Ibrahim Maza und Bence Dardai auf. Der Sieg geriet bei hohen Temperaturen nicht mehr in Gefahr. Am Sonntag (13 Uhr) steht für die Hertha mit dem Test gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen dann eine schwerere Prüfung in Saalfelden an. Bis zum kommenden Freitag sind die Berliner noch im Salzburger Land im Trainingslager.

Energie Cottbus gewinnt vorletztes Testspiel

Der FC Energie Cottbus konnte sein siebtes Testspiel der Saisonvorbereitung bei Regionalliga-Konkurrent FSV Luckenwalde gewinnen. Die Wollitz-Elf setzte sich knapp mit 1:0 (0:0) durch. Cedric Euschen erzielte in der 52. Minute den einzigen Treffer des Tages. Nächsten Samstag treffen die Lausitzer unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Es wird das letzte Testspiel der Vorbereitung sein, bevor für Energie am 30. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin (13 Uhr) die neue Regionalliga-Saison beginnt.