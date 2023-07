"Wir setzen den Fokus auf Ökologie und soziales Miteinander", sagte Iris Spranger. "Es sollen nachhaltig interdisziplinäre Orte geschaffen werden, die die Jugendkultur, Sport und generell die Kultur verbinden sollen." Unter anderem sind Kiez-Fußballturniere und gemeinsame Projekte von Künstlerinnen und Künstlern an verschiedenen Orten in der Stadt geplant. Die Straße des 17. Juni soll als Public-Viewing-Fanmeile mit Rasen ausgelegt werden und das Brandenburger Tor soll sich in ein Fußballtor verwandeln. Für den 12. Juni ist ein großes Eröffnungskonzert an gleicher Stelle geplant.



Zur EM 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet, werden 2,5 Millionen Besucher erwartet. Im Berliner Olympiastadion findet am 15. Juni das Eröffnungsspiel statt.

Auf Berlin kommen durch die Europameisterschaft Kosten in Höhe von 61,1 Millionen Euro zu. Laut Spranger sind 24,9 Millionen Euro für investive Maßnahmen wie eine Erneuerung und Optimierung des Stadions eingeplant. Die Fanzone am Brandenburger Tor und andere Veranstaltungen in der Stadt sollen 36,2 Millionen Euro ausmachen. Gleichzeitig werden durch das erhöhte Besucheraufkommen Einnahmen erwartet.