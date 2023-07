Sofian Chahed: Es ist enorm wichtig, weil wir damit auch unseren Werten nachkommen. Wir haben uns nicht nur aufgrund der Mitgliederversammlung verpflichtet, sondern es war auch schon vorher ein Wunsch des Präsidiums. Insofern freue ich mich, dass es jetzt so weit ist und wir offiziell starten können. Es ist schön, die Mädels im Hertha-Trikot zu sehen und bei den Trainingseinheiten vorbeizuschauen.

Als letzter Bundesligist wird künftig auch Hertha BSC eine eigene Frauenfußball-Abteilung haben. Dabei fangen sie allerdings nicht bei null an, sondern einigten sich mit der "kleinen" Hertha 03 Zehlendorf auf eine Übernahme des gesamten Bereichs.

Wir wussten, dass wenn wir als Hertha BSC kommen, der Zulauf natürlich groß werden kann. Aber wir haben uns auch verpflichtet, dem Breitensport weiter gerecht zu werden. Wir konnten nicht alle Spielerinnen aufnehmen, weil wir auch denen, die schon seit Jahren in Zehlendorf spielen, nichts wegnehmen wollten. Deswegen war es uns wichtig, nur dort Spielerinnen dazuzuholen, wo noch Kaderplätze verfügbar waren.

In der Ankündigung heißt es, dass die Spielerinnen "von personeller, infrastruktureller und finanzieller Unterstützung" durch Hertha profitieren sollen. Wie genau soll das aussehen?

In Berlin haben Union und insbesondere Viktoria schon erfolgreiche Frauenmannschaften, die auch Fans zu ihren Spielen ziehen. Das Interesse am Frauen-Fußball in der Hauptstadt ist da, aber ist es auch schon groß genug, um auch Raum für Hertha zu bieten?

Das werden wir sehen. Wir konzentrieren uns auf den Sport und wollen die Mädels so gut wie möglich immer sportlich weiterentwickeln und Schritt für Schritt eine Leistungskultur etablieren. Was Union macht, ist natürlich sehr, sehr gut für die Professionalisierung. Die haben aber auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Sie geben den Spielerinnen Profiverträge, von denen sie wirklich auch leben können, was ich wirklich auch sehr, sehr gut finde. Wir vergleichen uns nicht, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und dann müssen wir eben besser werden als die anderen.

Wir konzentrieren uns voll und ganz auf den Sport, müssen aber auch gucken, dass wir alle Fans mitnehmen. Dadurch, dass Hertha BSC schon eine große Fanbase hat und der Wunsch auch von den Fans und Mitgliedern stammt, glaube ich schon, dass die Resonanz da sehr groß sein wird.