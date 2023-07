Fußball-Zweitligist Hertha BSC reist ohne Angreifer Jessic Ngankam ins Trainings-Lager nach Zell am See. Das geht aus der Kaderliste hervor, die der Klub am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach sind 23 Feldspieler und vier Torhüter für die Zeit vom 12. bis zum 21. Juli in Österreich dabei, darunter zahlreiche Nachwuchsleute.

Grund für Ngankams Fehlen dürfte sein bald verkündeter Wechsel sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Transfer zu Erstligist Eintracht Frankfurt kurz bevor.

Die finanziell schwer angeschlagene Hertha ist nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga dringend auf Einnahmen angewiesen, der Kader ist dazu noch viel zu groß.