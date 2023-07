Man muss sich in Acht nehmen, wenn Fußball-Profis den Verein wechseln. Denn sehr häufig geht im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung ein Floskel-Gewitter auf die Welt hernieder. Ein sehr spannendes Projekt sei das hier bei Verein xy, die Gespräche mit dem Trainer seien super gewesen, die Stimmung im Stadion habe ihn schon immer beeindruckt. Und überhaupt: Schon als Kind habe man in der Bettwäsche des Klubs geschlafen.

Nun ist (noch) nicht überliefert, ob Marius Gersbeck in Hertha-Bettwäsche durch seine Schulzeit schlummerte. Als gesichert hingegen darf gelten, dass Herthas neuer Torhüter tatsächlich großes Glück über seinen Wechsel zurück in seine Heimatstadt Berlin empfindet. Er könne an Karlsruhe überhaupt nichts aussetzen, so Gersbeck im Rahmen einer Trainingslager-Presserunde zu seinen letzten Wohnort, aber es "gibt einen Verein und eine Stadt, die über dem steht."