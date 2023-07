Aktuell bereiten sich die Berliner schon auf die neue Saison vor, waren zuletzt für fünf Tage im Trainingslager im Spreewald. "Anstrengend, aber gut" sei die Zeit bisher gewesen, so Lichtlein, der auch schon einen Vorteil ausgemacht hat. "Dadurch, dass wir nicht so viele Neuzugänge haben, sind wir schon relativ eingespielt." Und Kretzschmar bekräftigt: "Einige Stellschrauben - Linksaußen und Rechtsaußen - haben wir neu besetzt, aber im Prinzip ist der Kern so zusammengeblieben." Lediglich Hakun West av Teigum von den Färöer-Inseln und der Schwede Jerry Tollbring sind neu im Team.

Weil sich die Konkurrenz rund um Flensburg, Magdeburg und Kiel dagegen deutlich mehr verstärkt hat, zählt Kretzschmar die Füchse in diesem Jahr "sicherlich nicht" zu den Favoriten. "Aber wir haben uns natürlich darauf eingeschworen, um alles mitzuspielen. Diesen Anspruch haben wir als Füchse!", so Kretzschmar selbstbewusst. Trotz der schwierigen Auslosung in der European League ist auch die Titelverteidigung im internationalen Wettbewerb für die Berliner ein Ziel.

Zunächst steht aber der Saisonauftakt Ende August in Leipzig im Fokus, für den das Team "auf Topniveau" sein soll. Am Wochenende beim Wartburg-Cup kommt es erstmals in der Vorbereitung auch zum Vergleich mit Bundesliga-Konkurrenten. Weil die Berliner in dieser Woche nochmal besonders an der Athletik arbeiten wollen, werden sie dort zwar sicherlich "nicht ganz frisch sein", wollen aber dennoch überzeugen. Und auch für Nils Lichtlein ist es die nächste Gelegenheit, in seine neue, tragende Rolle hineinzuwachsen.