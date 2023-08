Der FC Energie Cottbus hat seinen ersten Sieg in der neuen Regionalliga-Saison geholt. Am Mittwochabend gewannen die Lausitzer bei der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock mit 3:2 (0:2). Nach dem dritten Spieltag haben sie somit vier Punkte gesammelt.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang es Energie sich etwas von dem Fehlstart zu erholen und in der Verteidigung stabiler zu werden. Vorne fehlte es allerdings weiterhin an guten Chancen – auch weil die Gastgeber die Räume sicher zustellten.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Seine Mannschaft kam deutlich druckvoller zurück aus der Kabine und belohnte sich schnell dafür. In der 49. Minute spielte Innenverteidiger Dennis Slamar einen präzisen Chipball in den Strafraum, der genau im Laufweg von Tim Heike landete. Der 23-jährige Angreifer verwandelte per Direktabnahme in die lange Ecke zum Anschluss.