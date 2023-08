Regionalliga Nordost - Hertha BSC II und Berliner AK holen jeweils einen Punkt

So 27.08.23 | 15:42 Uhr

Bild: imago images/Matthias Koch

Die zweite Mannschaft von Hertha BSC hat am fünften Spieltag der Regionalliga Nordost erstmals in dieser Saison nicht gewonnen. Im Amateurstadion auf dem Olympia-Gelände trennten sich die Berliner am Sonntag mit 1:1-Unentschieden vom ZFC Meuselwitz.

Gegen die mutig auftretenen Gäste hatte Hertha zu Beginn einige Schwierigkeiten. Trotzdem gelang es dem Favoriten aus der Hauptstadt nach 15 Minuten in Führung. Nader El-Jindaoui dribbelte sich auf der Außenbahn durch und spielte den Ball dann in den Rückraum, wo Derry Scherhant per Direktabnahme präzise verwandelte. Meuselwitz ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielte weiter munter mit. Für ihre Mühe belohnten sie sich dann noch vor der Pause. Luis Fischer brachte eine Hereingabe in den Strafraum, wo Florian Hansch den Fuß reinhielt und aus spitzem Winkel zum Ausgleich traf (40.). Nach der Pause wurden die Berliner dominanter und setzten die Gäste phasenweise unter Druck. Die verteidigten jedoch mit allem, was sie hatten und konnten sich am Ende einen Punkt erkämpfen.

Berliner AK holt Punkt in Rostock

Ebenfalls 1:1-Unentschieden endete am Sonntag das Auswärtsspiel des Berliner AK bei der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Für den Klub aus Moabit war es erst der zweite Punktgewinn der neuen Saison. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge präsentierten sich die Berliner im Ostseestadion in besserer Form und gingen durch einen Treffer von Mittelfeldmann Irfan Brando in Führung (31.). Es gelang ihnen jedoch nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen und den ersten Saisonsieg einzufahren. In der 64. Minute sorgte Rostocks Patrick Nkoa für den Ausgleich zum 1:1.