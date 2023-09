Zuerst einmal gilt es, sich zu akklimatisieren. Nur leicht verschwitzt steht Johannes Thiemann am Montagabend in der WM-Arena von Manila. Moritz Wagner sitzt mit schon ausgezogenen Schuhen am Rand des Parketts, Maodo Lo nimmt im Hintergrund noch ein paar Würfe. "An die Halle gewöhnen, ein Gefühl bekommen, mehr war es nicht", sagt Thiemann über das gerade zu Ende gegangene Training. "Sehr schön, sehr hell, hier passen viele Leute rein", ergänzt er mit einem schweifenden Blick auf die 20.000 Plätze der Arena in Manila. Auf den Philippinen ist nun alles ein bisschen größer als noch in Okinawa - die Halle, die Stadt, vor allem aber die Bedeutung der Spiele.

Am Montag war die deutsche Basketball-Nationalmannschaft die Reise von der japanischen Ferieninsel in die Metropole Manila mit ihren knapp 15 Millionen Einwohnern angetreten. Nach fünf Siegen in Vor- und Zwischenrunde wartete dort am Mittwoch das Viertelfinale der diesjährigen Weltmeisterschaft gegen Lettland (10:45 Uhr). Ein Sieg gegen den bislang stark aufspielenden Außenseiter wäre für die deutsche Auswahl um Johannes Thiemann ein großer Schritt in Richtung der anvisierten Medaille.

Mit ein paar Schritten ließen sich die knapp 1.500 Kilometer Luftlinie von Okinawa nach Manila selbstverständlich nicht zurücklegen. Per Charterflugzeug ging es in die sehr volle und deswegen sehr hektische Mega-Metropole. "Der Ortswechsel bringt einen Push rein", sagte Johannes Thiemann am Abend des Reisetages. "Er zeigt: Jetzt geht es erst richtig los." In etwas weniger überspitzten Worten: Die Vor- und Zwischenrunden, in denen Deutschland als eine von nur zwei Mannschaften kein Spiel verlor und sich so zum wohl größten Konkurrenten der USA auf den WM-Titel mauserte, ist abgehakt.

An den bislang so starken Auftritten der deutschen Auswahl hat Thiemann, im Alltag Forward von Alba Berlin, einen entscheidenden Anteil. Wurde in den vergangenen Tagen von der beeindruckenden Tiefe im deutschen Kader und dem Wert der Spieler jenseits der "Starting Five" gesprochen, war indirekt auch von dem 29-Jährigen die Rede. Sowohl in der Vorrunde gegen Finnland als auch in den folgenden Spielen gegen Georgien und Slowenien gab der Angreifer seiner Mannschaft von der Bank aus wichtige Impulse in teils schwierigen Phasen. Durchschnittliche 7,2 Punkte, vier Rebounds, und starke 1,6 Ballgewinne in rund 20 Minuten Einsatzzeit belegen Thiemanns Wert auch nummerisch.