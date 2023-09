Der für Donnerstagvormittag angesetzte Verhandlungstermin vor dem Landesgericht Berlin zwischen Hertha BSC und Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic ist kurzfristig abgesagt worden. Nach übereinstimmenden Informationen des "Kicker" und der "Bild" haben die Anwälte Herthas im Urkunde-Prozess einen Befangenheitsantrag eingereicht.

"Der Verhandlungstermin in der von Ihnen bezeichneten Angelegenheit am 14.09.2023 wurde aufgehoben", teilte Anne Pietzcker, die Pressesprecherin der Berliner Zivilgerichte, dem "Kicker" am Mittwochnachmittag auf Nachfrage mit. "Ein neuer Termin ist noch nicht anberaumt." Der Befangenheitsantrag richtet sich gegen den zuständigen Richter, der den Urkunde-Prozess seit Monaten betreut.