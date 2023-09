Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Am Freitagabend verloren die Hauptstädter bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Blaine Byron erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die gegen die starke Defensive der Gastgeber nur selten gefährlich wurden.

Vor 4.111 Zuschauern in der Schwenninger Arena verteidigten beide Teams von Beginn an konzentriert, taten sich aber in der Offensive schwer. Die Berliner waren lange das etwas aktivere Team, scheiterten aber bei ihren wenigen klaren Gelegenheiten am starken Joacim Eriksson im Tor der Gastgeber.