Urs Fischer dürfte rund um den Wochenwechsel ein wenig gebraucht haben, um in seinen üblichen, von ruhiger Entspanntheit geprägten Gemütszustand zurückzukommen. "Ich bin doch etwas angefressen im Moment", hatte der Trainer von Union Berlin am späten Samstagnachmittag gesagt. Gemessen an der diplomatischen Nüchternheit, mit der Fischer üblicherweise seine Interviews gibt, war es ein kleiner Gefühlsausbruch. Die 0:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim hatte den Schweizer Coach spürbar frustriert.

Frustration – ein Gefühl, das im Sport üblicherweise an der Tagesordnung ist. In der gänzlich unüblichen Erfolgsgeschichte des 1. FC Union Berlin aber hat es sich in jüngeren Jahren rar gemacht. Statt vielen Niederlagen und Abstiegssorgen, prägten Siege und Europapokaleinzüge Unions Saisons seit dem Bundesligaaufstieg 2019. Dass die Köpenicker gegen Hoffenheim zum ersten Mal seit dem Frühjahr 2020 ein viertes Pflichtspiel in Folge verloren, passt da nicht so recht ins gewohnte Bild. Was also läuft derzeit anders bei Union als zuletzt? Und markieren vier Niederlagen in Serie bereits eine Krise? Oder doch nur eine komplizierte Phase?

Die gute Nachricht für die Union-Fans ist, Urs Fischer war nach der Niederlage vom Wochenende zwar "angefressen", aber wirkte keinesfalls ratlos. Bereits in der Halbzeitpause hatte er seinen Spielern laut und nachdrücklich ihre Fehler vorgehalten. Die Niederlage gegen Hoffenheim, bei der die Mannschaft eine sehr schlechte und eine sehr solide Halbzeit gespielt hatte, war also erklärbar. So wie auch die schwierige Phase, in welche sie fiel, erklärbar ist.