Union Berlin hat das Topspiel in der Regionalliga-Nordost gegen Viktoria Berlin gewonnen. Die Fußballerinnen aus Köpenick setzten sich in einem engen Spiel mit 1:0 (1:0) gegen den Berliner Konkurrenten durch und übernehmen so die Tabellenführung von Viktoria.

Dina Orschmann erzielte in der 27. Minute den Treffer des Tages für die Auswahl von Trainerin Ailien Poese. Viktoria fiel durch die erste Saisonniederlage noch hinter Carl Zeiss Jena II auf den dritten Rang zurück.

In der letzten Saison hatte Viktoria noch beide Partien gegen Union gewonnen. Beide Berliner Teams streben in dieser Spielzeit den Sprung in die 2. Bundesliga an.