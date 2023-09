Ein Berliner Verein in der Champions League? Das gab es schon 1999/2000 mit Hertha BSC. Ex-Spieler Jolly Sverrisson erinnert sich an große Duelle, das legendäre Nebelspiel gegen Barcelona und blickt optimistisch in Herthas Zukunft.

rbb|24: Nehmen Sie uns mit in die Schönheit der isländischen Natur. Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?

Mit den Berlinern gelang ihm 1997 der Aufstieg in die Bundesliga auf. Drei Jahre später spielte er mit ihnen in der Champions League . 2003 beendete er seine Karriere und war danach noch als Trainer aktiv.

Eyjólfur "Jolly" Sverrisson begann in der isländischen Heimat mit dem Fußballspielen und wechselte mit Anfang 20 zum VfB Stuttgart , mit dem er wenig später Deutscher Meister wurde. Nach einer Saison bei Besiktas Istanbul, in der er ebenfalls Meister wurde, kam er 1995 zu Hertha BSC .

Lassen Sie uns über die Saison in der Königsklasse 1999/2000 sprechen. Was geht Ihnen durch den Kopf?

Wie war die Stimmung im Verein und in der Stadt nach dem Sieg?

Die Stimmung in der Stadt war einfach einmalig. Immerhin spielten die besten Fußballer der Welt damals alle in Italien und die Bundesliga war nicht so hoch angesehen wie die italienische Liga. Ich kann mich noch erinnern, wie viele Zuschauer in der Kurve waren. Das war gigantisch. Man kann es schwer beschreiben. Auch wir Spieler waren fast ein bisschen schockiert nach dem Spiel. Aber genau das hat uns nach vorne gepeitscht. Zu Hause waren wir generell richtig stark und haben unsere Punkte bei den Heimspielen geholt. Wir hatten ja auch noch das Nebelspiel gegen Barcelona, das 1:1 ausging.