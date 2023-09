Ihre Fähigkeiten am Ball können die Amateurkicker des SV Traktor Schlalach am Donnerstag auf großer Bühne präsentieren. Der rbb überträgt im Livestream das Heimspiel des SV Traktor in der heimischen "Arena am Windpark" gegen FSV Eintracht Glindow, Kreisliga B. Als TV-Experte wird Axel Kruse dabei sein. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Doch die vielen Kameras werden nichts daran ändern, dass jeder Fußballspieler bei Traktor eine Aufgabe hat, die über das Toreschießen und Grätschen auf dem Platz hinausgeht - was den Reiz des Amateur-Fußballs ja auch ein Stück ausmacht.